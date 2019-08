Vor 11 ' Brand in Wien-Simmering: Vier Personen verletzt

Wegen eines Wohnungsbrandes musste die Feuerwehr am Montagabend ausrücken. Bild: Kein Anbieter/MA 68 - Symbolbild

Am Montag musste die Berufsfeuerwehr in Wien-Simmering ausrücken, weil eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten war. Vier Personen mussten ins Spital.