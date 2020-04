Brandanschlag auf die Christuskirche in Graz

Ein bislang Unbekannter hat Mittwochnacht das Fenster einer Grazer Kirche eingeschlagen und einen Brand gelegt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 22 Uhr schlug der Unbekannte laut Polizei die Glasfront der Christuskirche Graz-Eggenberg mit einem Stein ein. Danach setzte er Zeitungen in Brand und warf diese aus bislang unbekannten Gründen durch das zerbrochene Fenster in den Vorraum der Kirche. Lediglich einige der brennenden Zeitungen gerieten in den Innenraum.Diese entfachten jedoch keinen Brand, weshalb ein Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich wurde. Zeugen bemerkten den Vorfall und erstatteten Anzeige. Der Mann konnte unerkannt flüchten. Durch den Brand selbst dürfte kein Sachschaden entstanden sein.Die Schadenshöhe der beschädigten Glasfront ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann. Zeugen beschrieben ihn als 175 bis 180 Zentimeter groß mit kurzen brünetten bis schwarzen Haaren. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem dunkelblauen Sweater. Hinweise sind unter 059133/6582 an die Polizeiinspektion Graz-Eggenberg erbeten.