Brandanschlag auf FPÖ: 5.000-Euro-Kopfgeld

Nachdem in der Nacht auf Montag die Landesparteizentrale der FPÖ in St. Pölten angezündet wurde, lobten die Blauen jetzt eine Belohnung aus.

Die FPÖ Niederösterreich will nach dem Brandanschlag auf ihre Parteizentrale in St. Pölten die Täter möglichst schnell finden. Man vertraue auf die Arbeit der Polizei, um diese zu unterstützen wurde seitens der Freiheitlichen jetzt eine finanzielle Belohnung ausgelobt.Für Hinweise, die zur Ausforschung der Täter führen, gibt es 5.000 Euro. "Vor allem die Tatsache, dass sich einer der Attentäter, wie auf dem Überwachungsvideo erkennbar, bei dem Brandanschlag offensichtlich selbst angezündet hat. Die Person hat höchstwahrscheinlich Brandverletzungen am Körper, im Gesicht und an den Händen", ist für FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer ein möglicher Hinweis zu den Tätern.Einen offiziellen Zeugenaufruf gab am Dienstagvormittag auch die Polizei aus. Darin heißt es:(min)