Braut nimmt 50 Kilo für die Hochzeit ab

Um an ihrem großen Tag gut auszusehen, entschloss sich Haley zu einem riesigen Schritt. Ihre unglaubliche Verwandlung dokumentiert sie auf Instagram.

Hayley war schon ihr Leben lang nicht sehr zufrieden mit ihrem Körper. Als sie ihr Studium in Texas begann, nahm sie aber noch mal einige Kilos zu, was sie sehr verunsicherte. Als ihr Freund, mit dem sie bereits 7 Jahre zusammen war, ihr einen Heiratsantrag machte, freute sich Hayley von Herzen.



Sie war aber so unzufrieden mit ihrem Körper, dass sie ihren Verlobungsring kaum zeigen wollte: "Ich hatte das Gefühl, ständig geschwollene Finger zu haben". Beim Gedanken daran, bald ein Hochzeitskleid auszusuchen, wurde es Hayley ziemlich unwohl, weshalb sie sich für eine radikale Diät und ein dichtes Sportprogramm entschied.



Der glücklichste Tag ihres Lebens



Auch ihre Ernährung stellte sie um. Sie aß nur noch, was sie selber gekocht hatte, achtete darauf, genug Protein zu essen und verzichtete auf Frittiertes und Zucker. Beim Training setzte sie auf 3 Krafteinheiten und 3 Ausdauertrainings pro Woche. "Ich muss mich immer noch überwinden, speziell für Krafttraining, aber ich sehe Erfolge, das motiviert mich unglaublich", schrieb sie auf Instagram. Auch als sie ihr Hochzeitskleid hatte, trainierte sie ständig weiter, weshalb sie es mehrmals einnehmen musste.



Am großen Tag konnte Hayley ihr Glück nicht fassen. Auf Instagram postete sie ein Foto vom Tag ihrer Verlobung und daneben eines kurz vor der Hochzeit. "Wichtiger als die Anzahl Kilos, die ich verloren habe, ist aber die Art und Weise, wie ich mich fühle. Sport hat mir ein neues Lebensgefühl geschenkt." Nach ihrem Erfolgsrezept befragt, sagt Hayley: "Es gibt kein Geheimrezept. Setz dir ein Ziel, arbeite hart daran und du wirst belohnt. Gib nicht auf!"



Danke für deine Geschichte, Hayley! Hast du auch schon einmal dein Leben umgekrempelt und eine krasse Transformation erlebt? Erzähl es uns im Kommentarfeld!