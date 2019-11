"Bravo": Dating-Tipps der 90er

Schriller, greller, besser - und dabei Blümchen staat Beyoncé als Vorbild - die skurrilsten Dating-Tipps der guten alten "Bravo"-Zeiten findest du hier.

Menschen, die das Glück hatten, den Wandel der technischen Eroberungszeit als Heranwachsende mitzuerleben, wissen noch, was damals an pubertärem Hilfsmaterial der Weitergabe von Aufklärungskonzepten einmal pro Woche in Geschäften auflag: die legendäre Bravo.Manche Tipps erscheinen aus heutigem Ermessen recht antiquiert, andere wiederum sogar absolut absurd und realitätsfern.Einer der Klassiker:Die anderen großartigen Dating-Tipps der 90er findest du in der Bildreihe!