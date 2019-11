Bregenzer Agentur erhält renommierten Design Award

Die Werbeagentur Davilla mit Sitz in Bregenz erhält zum nunmehr dritten Mal in Folge den international anerkannten German Design Award.

Unter 5.000 Bewerbern

Nach den Jahren 2017 und 2018 wird Davilla heuer zum bereits dritten Mal für den Katalog des Lecher Sport- und Modehauses Strolz mit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet."Diese Auszeichnung erneut zu erhalten, freut uns sehr. In dem Projekt steckt jede Menge Herzblut. Wir haben auch heuer wieder mit dem Autor Robert Schneider zusammengearbeitet, und es ist ein stimmiges Ganzes entstanden – wunderschöne Bilder und handverlesene Texte vereinen sich, es ist ein wirklich ganz besonderes Fashion-Book geworden", so Denise Ender, projektverantwortliche Designerin bei Davilla.Eine internationale Fachjury zeichnet in unterschiedlichen Kategorien und unter mehr als 5.000 Einreichungen Produkte, Projekte, Hersteller und Gestalter aus, die sie als innovativ und wegweisend erachtet. "Mode und exklusiver Wintersport vereint mit anspruchsvoller Poesie in einem außergewöhnlichen Katalog – ein interessantes Konzept, das formalästhetisch extrem hochwertig umgesetzt wurde und neugierig macht. Sehr gute Markenarbeit", so die Begründung.