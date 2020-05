Bremsen bei Traktor mit Hänger versagten plötzlich

So kam das Gespann zum Stillstand.

Schrecksekunde für einen Lenker in Biberbach: Auf einer abschüssigen Straße versagten plötzlich die Bremsen seines Traktor-Gespanns.

Kurz nach 18 Uhr wurde die Feuerwehr Biberbach (Bezirk Amstetten) am Samstagabend zu einer Fahrzeugbergung auf die Landesstraße L6200 im Bereich Gstadthof gerufen. Ein Traktor hing in einer steilen Böschung und drohte umzustürzen.Das Gespann war bergab auf dem steilen Straßenstück unterwegs gewesen, als der Lenker den Traktor samt Anhänger plötzlich nicht mehr abbremsen konnte. Dabei hatte der Lenker noch geistesgegenwärtig reagiert und das Gespann, das einen Bagger transportierte, auf die Straßenböschung gelenkt, wo es schließlich zu stehen kam.Der Bagger blieb auf dem Anhänger und der Lenker unverletzt. Die Feuerwehr sicherte das Gespann und baute mit Pölzmaterial eine provisorische Rampe. Auf dieser konnte der Traktor schließlich gesichert zurück auf die Straße geleitet werden.Anschließend wurde das Gespann noch gesichert auf ein flacheres Straßenstück begleitet, von wo aus es sogar selbständig die Fahrt fortsetzen konnte. Für die Dauer des Einsatzes musste die Landesstraße in Zusammenarbeit mit der Exekutive gesperrt werden. Der Einsatz dauerte rund 1,5 Stunden. Im Einsatz standen 12 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen.