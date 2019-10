Brexit: EU gewährt Aufschub bis Ende Jänner

Die Mitgliedsstaaten der EU haben Großbritannien einen Brexit-Aufschub bis Ende Jänner 2020 gewährt.

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, haben sich die Mitgliedsstaaten der EU auf einen Brexit-Aufschub bis zum 31. Jänner 2020 geeinigt. Den Beschluss über die Verlängerung teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk mit. Eigentlich hätte Großbritannien am Donnerstag, 24 Uhr, den Staatenbund verlassen sollen.Bei dem heute beschlossenen Aufschub handelt es sich um die dritte Verschiebung des jeweils angepeilten Austrittsdatums. Der Beschluss musste einstimmig erfolgen. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte zuletzt eine Verlängerung der Frist beantragt, obwohl er selbst den Brexit Ende Oktober durchziehen wollte.Dass Großbritannien tatsächlich bis Ende Jänner 2020 Teil der Europäischen Union ist, ist allerdings nicht fix. Sollte das britische Unterhaus, das sich zuletzt in Abstimmungen teils unberechenbar verhalten hat, den Austrittsdeal früher ratifizieren, dann ist eine Austritt auch vor Ende Jänner möglich.