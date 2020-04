Hier kommandiert Tochter Bruce Willis als Frisör ab

In seinen Filmen spielt Bruce Willis den harten Kerl. Zuhause zwischen Ex-Frau und Töchtern wird er zum Frisör, wie das Video von Tochter Tallulah zeigt.

Bruce Willis hat sich mit seiner Ex-Frau Demi Moore, seinen drei Töchtern, deren Freunden und mindestens drei Hunden in die Corona-Isolation zurückgezogen. Am Dienstag schmiss sich der ganz Clan inklusive der Vierbeiner (!) in gestreifte Pyjama und machten einen Tag auf Sträflinge. Selbst im Garten tobten sie in der Corona-Dienstkleidung herum, die sonst dem Bett vorbehalten bleibt.Einen Tag später wollte seine 26-jährige Tochter Tallulah ein Oben-Ohne-Fotoshooting. Und weil grad kein Frisör in der Nähe sein kann, wurde Papa für den Job abkommandiert. Statt mit (Film-)Knarre, bewaffnete sich der 65-jährige Star mit einem Haarscherer und buzzte los.Wie man sich Haare abrasiert, weiß er am allerbesten, denn Bruce trägt schon seit Jahren einen sogenannten Buzz-Cut. Hochkonzentriert eliminierte der Action-Star jedes auch noch so widerspenstige Härchen auf Tallulahs Kopf.Auch die große Schwester Rumer (31) durfte ran: Erst zum Haareschneiden, danach machte sie das Oben-Ohne-Foto der Schester (siehe weiter unten)Tallulahs Freun Dillon Buss, der die Virus-Zeit auch beim Willis-Clan verbringt, postete seinen eigenen Clip als Insta-Story.