Yippee-ki-yay, Corona! Bruce Willis mit Ex in 'Haft'

Nein, das sind nicht die Daltons aus Lucky Luke, denn dort trug der Hund keine Streifen. In der Willis-Moore-Corona-WG allerdings schon.

"Ausgang" mit den Hunden

Bruce Willis Frauen: Die "Neue" und die "Alte" verstehen sich prächtig

Bruce Willis und Demi Moore sind seit 20 Jahren geschieden, aber noch immer gute Freunde. Falls das irgendwer bezweifelt hat, ist dieses Foto der schönste Gegenbeweis.Denn die Isolations-Zeit durch Corona verbringen die Ex-Eheleute mit ihren Kindern zusammen in "Haft".In gestreifte Sträflings-Pyjama haben sie die Eltern nicht nur ihre Töchter Tallulah und Scout, inzwischen 26 und 28 gesteckt, sondern auch die Schwiegerkinder Dillon Buss und Jake Miller. Selbst die Hunde des Clans sind mit im Partnerlook.Die Willis-Moore-WG posierte übrigens nicht nur für ein Foto. Stattdessen amüsierten sie sich mit einem ganzen Fotoshoot. Danach gingen sie im Häftlingslook auch raus in die Natur, um mit den Vierbeinern zu spielen.Nicht mit dabei ist die älteste Tochter Rumer (31).In der Insta-Story von Dillon Buss (Tallulahs Freund) kommt neben Bruce Willis, Demi und Tochter Tallulah auch Scouts Freund Jake Miller vor:Bruce und Demi waren von 1987 bis 2000 verheiratet. Nach der Scheidung angelte sich Demi 2005 Ashton Kutcher. Nach der Scheidung zog der zu Mila Kunis weiter. Bruce ist inzwischen mit Emma Heming verheiratet und hat mir ihr zwei kleine Töchter. Bruces neue Ehefrau versteht sich blendend mit der Ex. Als Demiredete, unterstützten sie Bruce und Emma öffentlich.