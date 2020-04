Brunner Wiesn soll auf jeden Fall stattfinden

Nach der Absage des Oktoberfestes in München zittern nun auch Herbst-Events um ihre Durchführung. Die Brunner Wiesn plant weiterhin aber ganz normal. Sollte das Veranstaltungsverbot noch ausgeweitet werden, gibt es bereits Ideen für ein "Brunner Wiesn Frühlingsfest".

Wiener Wiesn vor Absage

Konzerte von Nena und Bonnie Tyler

Am Dienstag wurde die Absage des Münchner Oktoberfestes für 2020 bekannt gegeben. Nun zittern auch Events im Herbst um ihre planmäßige Durchführung. In Österreich sind Großveranstaltungen bis 31. August untersagt.Wie diverse Medien berichten, soll auch die Wiener Wiesn heuer nicht stattfinden. Offiziell bestätigen wollten die Veranstalter das bisher nicht. Am Donnerstag sollen genauere Infos dazu folgen.Die Vorbereitungen für die Brunner Wiesn laufen weiterhin ganz normal, wie Veranstalter Mario Repa gegenübermitteilt: "Wir planen weiterhin an Niederösterreichs größtem Oktoberfest, jedoch unter ständiger Beobachtung der derzeitigen Situation und gesetzlicher Auflagen. Der Problematik und der Verantwortung der Menschen gegenüber sind wir uns bewusst. Jetzt werden wir einmal abwarten, wie die Öffnung der Gastronomie funktioniert."Das Event ist von 11. September bis zum 3. Oktober in Brunn am Gelände des Campus 21 nahe bei Wien geplant. Namhafte Künstler wie Bonnie Tyler oder Nena wurden bereits angekündigt. Mit über 4000 Quadratmeter Zeltfläche und ca. 3000 Sitzplätzen im Zelt zählt die Brunner Wiesn zu den größten Oktoberfesten Österreichs.Sollte das Veranstaltungsverbot von der Regierung noch weiter in den Herbst ausgeweitet werden, hat sich Repa schon Alternativen überlegt: "Mit den Künstlern stehen wir permanent im Austausch und haben uns natürlich auch über eventuelle Ersatztermine Gedanken gemacht. Sollte die Brunner Wiesn im September nicht stattfinden können, möchten wir unsere Gäste nicht enttäuschen, deshalb gibt es die Idee für ein Brunner Wiesn Frühlingsfest." (str)