Brusthaare und Bierbauch: Ein Bademodentrend?

Noch ist der Sommer nicht vorbei - und das muss mit einem Bademodentrend gefeiert werden, der momentan vor allem auf Instagram zelebriert wird.

Sexy sieht anders aus

Optische Täuschungen laden dazu ein, mal genauer hinzusehen. Genauso schaut es auch mit einem bestimmten Bademodentrend in diesem Jahr aus. Hier sieht es nämlich so aus, als hätten sich Frauen plötzlich nicht vorhandene Brusthaare und einen Bierbauch wachsen lassen.Ob man mit diesem Bademodentrend aber wirklich eine gute Figur am Strand macht, sei mal dahingestellt. Für einige Lacher sorgen die Badeanzüge der Firma Beloved Shirts auf jeden Fall.Aber auch andere ungewöhnliche Motive auf Shirts, Pölstern oder Masken sorgen für den ein oder anderen komischen Blick.(rhe)