Buchtipps für die Isolation: Self-Improvement

Jetzt - in der Phase der Selbst-Isolation - haben wir alle viel Zeit dazu: Mit diesen sechs Büchern klappt die Zeit der Selbstreflexion.

Viele Ratgeber bieten mehr schwammiges Gebrabbel als brauchbares Material für Veränderung und Verbesserung. Es gibt jedoch auch Bücher, aus denen man einiges mitnehmen kann. Hier ein paar Beispiele, die sich ideal für Tage der Isolation und ungestörten Einsiedelei und Analyse menschlicher Handlungsstrukturen eignen.Jordan B. Peterson - 12 Rules of LifeDer klinische Psychologe, Professor und Berater ist durch seinen Youtube-Kanal international bekannt. Wer nicht kritikfähig ist, sollte das Buch nicht lesen. Wer Gedankensprünge und geistige Beflügelung möchte, schon. Peterson macht wie auch in seinen Vorlesungen bewusst, was ein engagiertes, tugendhaftes Leben symbolisiert.Ryan Holiday - The Daily StoicDer New York Times Bestsellerautor sammelt hier die Entdeckungen großer Geister wie George Washington, Friedrich Schiller und Betrachtungsweisen und Weisheiten der Stoiker.Tony Robbins - Das Robbins Power PrinzipDas Buch ist für jeden empfehlenswert, der seine Verhaltensweisen, Muster und Routinen überdenken möchte. Es arbeitet mit Übungen und ist nicht dafür gedacht, schnell durchgelesen sondern verinnerlicht zu werden.Stephen R. Covey - Die 7 Wege zur EffektivitätDieses Buch unterstützt den Leser die Möglichkeiten zu erkennen, ein erfolgreiches (nach eigener Definition) und erfülltes Leben zu führen. Mit der Erkenntnis, dass Techniken allein nicht genügen.Robert B. Cialdini - Die Psychologie des ÜberzeugensDer Autor hat mit dem Buch einen Klassiker der Reihe geschaffen, die Manipulation von Situationen ins Zentrum rückt - damit ist es eine solide Stütze für das Geschäftsleben. Darüber hinaus werden Alltagssituationen eruiert, in denen man sich häufig ausgeliefert vorkommt und sich zu etwas überreden lässt.Robert Greene - Die Gesetze der menschlichen NaturEin weiterer Klassiker mit Strategien, wie man menschliches Denken und Handeln entschlüsselt. Der Autor macht alte Weisheiten der Philosophie auf anschauliche Weise zugänglich und möchte das Rätsel der menschlichen Motivation lösen. Die Ausgangslage: der Mensch als Gesellschaftstier.