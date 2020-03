Bundesheer setzt alle Stellungen vorerst aus

Ab Montag setzt das österreichische Bundesheer alle Stellungen vorerst bis 17. April 2020 aus. Für Betroffene hat das Ministerium eine Hotline eingerichtet.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Lage sind beim österreichischen Bundesheer ab Montag, 16. März 2020, alle Stellungen vorerst bis Freitag, den 17. April 2020 ausgesetzt. Die Stellungsstraßen bleiben solange geschlossen. Die davon betroffenen Stellungstermine werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Eine Information über die Wiederaufnahme der Stellung erfolgt zeitgerecht, so das Ministerium.Darüber hinaus erhalten die betroffenen Stellungspflichtigen am Postweg eine neuerliche Ladung zu den Stellungsuntersuchungen, sobald diese wiederaufgenommen werden. Das Verteidigungsministerium hat dazu unter +43(0)50201 eine Hotline eingerichtet. Mit der Maßnahme komme man der "sozialen Verantwortung und dem Schutz gegenüber der österreichischen Bevölkerung und insbesondere der Jugend nach", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.Österreichweit gibt es sechs Stellungsstraßen – Wien, St. Pölten, Graz, Klagenfurt, Innsbruck und Linz. "Ich danke allen Soldatinnen und Soldaten, die sich aktuell im Einsatz befinden. Unser größtes Anliegen ist hier selbstverständlich auch der Selbstschutz der eingesetzten Männer und Frauen. Denn, wer selbst krank wird, ist auch nicht in der Lage anderen Menschen zu helfen", so Tanner.