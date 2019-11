Bundesheer soll jüdischen Friedhof instand setzen

Seit Jahren bietet der jüdische Friedhof in Währing ein teils tristes Bild. Jetzt soll das Bundesheer Abhilfe schaffen und Wege wieder begehbar machen, Grabsteine aufrichten und kranke Bäume fällen.

Der jüdische Friedhof in Währung bietet seit vielen Jahren einen tristen Anblick: Umgestürzte Grabsteine, zertrümmerte Einfriedungen und morsche Bäume an allen Ecken und Enden.Der Verein Jüdisches Erbe Austria kämpft seit einiger Zeit engagiert für eine Generalsanierung des 240 Jahre alten Ruheplatzes für Angehörige der jüdischen Gemeinde. Nun konnte das Bundesheer zur Unterstützung gewonnen werden.Sprecher Michael Bauer bestätigte, dass ab 11. November hundert Soldaten der Garde und Pioniere aus Wien vor Ort anpacken werden: "Derzeit ist ein Erkundungstrupp dabei, die Anzahl der nötigen Heeresarbeiter und das notwendige Gerät zu berechnen." Gearbeitet wird in Abstimmung mit der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). Tagesbefehle: Wege begehbar machen, Grabsteine aufrichten, kranke Bäume fällen.