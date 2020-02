26.02.2020 16:18 Burgenländer fackelt mit Kirschkernkissen Zimmer ab

Symbolfoto Bild: picturedesk.com

In den frühen Morgenstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr von Deutsch Jahrndorf, Bezirk Neusiedl am See, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert.