Burger King stellt "Rebel"-Whopper für Vegetarier vor

Burger mit pflanzlichen Pattys stehen voll im Trend. Jetzt springt die nächste Fast-Food-Kette auf den Zug auf.

Viele Vegetarier und Menschen, die sich bewusst ernähren, scheuen Fast Food wie der Teufel das Weihwasser. Neue pflanzliche Produkte sollen ihnen einebieten. Darum erweitert nach McDonald's (hier geht's zum) nun auch Burger King seine Palette um ein Sandwich mit einem neuen, vegetarischen Patty.Den "Rebel Whopper" – schon seit längerer Zeit in den USA erhältlich – können Kunden ab sofort in 20 weiteren Ländern bestellen, darunter auch Österreich. "Der neue Burger besteht aus einem saftigen, feuergegrillten Plant-Based Patty gekrönt mit frisch geschnittenen Tomaten, frischem Salat, cremiger Mayonnaise, Ketchup, knackigen Gurken und geschnittenen Zwiebeln zwischen einem getoasteten Sesam-Bun", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Für die Entwicklung habe man "Experten der Plant-Based-Pattys Hersteller – The Vegetarian Butcher – engagiert, um das alles entscheidende Patty zu liefern".