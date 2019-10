Bürgerbefragung zum Standort von Sportplatz

Bürger von Wilfleinsdorf entscheiden, ob der Sportplatz am Ortsrand neu gebaut oder eine Sanierung am bestehenden Standort durchgeführt wird.

In Wilfleinsdorf, Katastralgemeinde von Bruck, startet eine Bürgerbefragung zum Thema Sportplatz: Die Einwohner sollen entscheiden, ob der Sportplatz am Ortsrand nun neu gebaut werden oder eine Sanierung am bestehenden Standort durchgeführt werden soll.Bürgermeister Gerhard Weil (SP) hatte die Befragung im Rahmen eines Dorfgesprächs bereits angekündigt. „Damit haben alle Bürger die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Die Entscheidung wird bindend sein", so Brucks Bürgermeister.Im Fall eines Votums für den Neubau des Sportplatzes sollen am bestehenden Sportplatz Baugründe entstehen. Die maximale Bauhöhe wird dabei auf jene der angrenzenden Wohnhäuser ausgerichtet sein.