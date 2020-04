Bürgermeister Ludwig hat keine Zeit für Geburtstag

Nicht einmal angestoßen wurde heute im Wiener Rathaus – dafür sei nach der Coronakrise noch genug Zeit. Bürgermeister Michael Ludwig schraubte auch am 59. Geburtstag sein Pensum nicht zurück.

Von Sternzeichen Widder kämpft er derzeit wie ein Löwe um die Interessen der Wienerinnen und Wiener. So umfangreich, dass sogar die obligaten Feierlichkeiten zum Geburtstag ausfallen mussten. Bürgermeister Michael Ludwig, seit heute 59 Jahre alt, setzt sich derzeit für die Öffnung der Bundesgärten für die Bevölkerung ein und setzte ein Taxigutschein-Modell für die Generation 65 plus auf. Im großen "Heute"-Interview nahm der Stadtchef auch auf die Corona-Situation Bezug, forderte einen "realistischen Zugang von der Bundesregierung" und stellte klar: "Ja, die Spielplätze bleiben zu."Freitagabend trat Ludwig in "Wien heute" auf. Sein eigener Geburtstag war kein Thema. "Der Bürgermeister arbeitet derzeit 18 Stunden am Tag für die Wiener Bevölkerung, zum Anstoßen blieb da keine Zeit, das muss bis nach der Krise warten", hieß es aus dem Umfeld des Bürgermeisters.Obwohl es "derzeit wenig Grund zum Feiern gibt", gratulierten ihm seine Genossinnen und Genossen in einem witzigen Facebook-Postingmit den Worten: "Wir senden ihm viel Kraft, Mut und Zuversicht. Michael Ludwig und sein Team tun alles Menschenmögliche, um die Auswirkungen des Coronavirus in Wien zu bekämpfen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Wien auch in Krisenzeiten funktioniert."Die-Redaktion schließt sich den Gratulationen an und wünscht in Zeiten wie diesen vor allem Gesundheit!