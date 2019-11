Bursch (18) attackierte Bewohner mit Pfefferspray

Ein ungebetener Gast wurde von einem Hausbewohner zur Rede gestellt. Die Folge war eine Pfefferspray-Attacke. Auf der Flucht verlor der Einbrecher seinen Reisepass.

Reisepass verloren

Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Als ein 58-Jähriger aus Hofkirchen/Trattnach (Bez. Grieskirchen) nach Hause kam, bemerkte er Dienstagabend gegen 19.30 Uhr Licht in einem Nebengebäude. Weil ihm das komisch vor kam, warf er einen Blick durch das Fenster.Dabei bemerkte er einen am Boden liegenden jungen Mann. Der Bewohner verständigte daraufhin seinen Schwager. Gemeinsam betraten sie dann das Nebengebäude, weckten den Unbekannten auf und stellten ihn zur Rede.Dieser griff plötzlich ohne Vorwarnung in den Rucksack und sprühte dem 58-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Unmittelbar nach dem Angriff flüchtete der 18-Jährige durch das Fenster ins Freier und lief davon.Sein Pech: Er hatte seinen Reisepass im Haus verloren. Eine Fahndung nach dem Einbrecher, der aus Schlüßlberg (Bez. Grieskirchen) kommt, blieb bislang ohne Erfolg. Der Bewohner, der den ungebetenen Gast entdeckt hatte, erlitt durch die Pfefferspray-Attacke leichte Verletzungen.Laut Polizei hat der 18-Jährige mehrere Schlüssel mitgehen lassen.