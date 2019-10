Busfahrer nach Watsche in Innendienst versetzt

Ein Mitarbeiter der Wiener Linien wurde nach einem Übergriff auf einen Fahrgast, dessen Freundin im Bus erbrochen hatte, versetzt.

Nach der "Watschenaffäre" um einen 10A-Busfahrer haben die Wiener Linien nun Konsequenzen gezogen.wurde identifiziert und vorerst in den Innendienst verletzt, heißt es gegenüberEr hatte einen Fahrgast in der Nacht auf Samstag geohrfeigt, weil sich dessen Freundin zuvor in dem Bus übergeben hatte. Er meint, dass sich das betrunkene Paar schon zuvor "daneben" benommen hat.