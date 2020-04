Buwog-Prozess wird nach Pfingsten fortgesetzt

Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere wird ab 2. Juni fortgesetzt, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte.

Nachdem die Justiz nun auch wieder ihre Arbeit aufnimmt, wird nach Pfingsten auch der Buwog-Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos), die Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger sowie weitere andere fortgesetzt.Eine Gerichtssprecherin der APA bestätigte einen Bericht im "Standard". Der Prozess hat am 12. Dezember 2017 begonnen, bisher wurden 138 Prozesstage abgehalten. Die letzten Verhandlungstage waren bereits wegen Erkrankungen ausgefallen, dann brach die Coronavirus-Pandemie aus. Zuletzt wurde am 20. Februar verhandelt.Die Vorsitzende des Richtersenats, Marion Hohenecker, hat 14 Verhandlungstermine ausgeschrieben, neun bis Ende Juni, dann soll es Ende Juli weitergehen. Verhandelt wird wie immer im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts, allerdings künftig mit Mund- und Nasenschutz und unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen, so die Sprecherin.