Bye-bye, Craft Beer - jetzt kommt das Space-Bier

Dieses Bier ist nicht von dieser Welt - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Denn der Gerstensaft eines deutschen Brauers kommt tatsächlich aus dem Weltall.

Wer mal ein wirklich außergewöhnliches Bier probieren möchte, der sollte am 1. September nach Neustadt an der Weinstraße in Deutschland fahren.Dort können durstige Besucher des Weincampus nämlich ein Space-Bier verkosten. Die Brauer nutzten dafür Hefe aus dem Weltraum.Doch das Bier ist nicht etwa als ein schlechter Scherz gemeint, sondern dahinter steckt echte Wissenschaft. Hefekulturen könnten Astronauten im Weltall mit Vitamin-B versorgen.Forscher des deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt wollten nämlich versuchen, ob die Hefe die Strahlung übersteht und schossen sie mit einer Rakete in den Weltraum.Ob das Experiment der Wissenschafter geglückt ist, erfährst du im Video oben. (wil)