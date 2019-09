Cadillac präsentiert den neuen CT4

Der neue Cadillac CT4 hat jetzt seine Premiere gefeiert, ab 2020 soll er auch nach Europa kommen.

Bisher hat Cadillac lediglich das Topmodell der CT4-Baureihe gezeigt, den CT4-V, jetzt hat man auch alle anderen Versionen gezeigt.Mit dem CT4 bringt Cadillac einen Konkurrenten für Audi A4, BMW 3er und Mercedes C-Klasse auf den Markt.Das Design entspricht dabei weitgehend jenem des CT5, auch der Innenraum erinnert stark an jenen des größeren Cadillacs.Beim Antrieb kann man beim CT4 jedoch nur auf 4-Zylinder-Motoren zurückgreifen, die Zeit der großen V8-Motoren in jeder Fahrzeugklasse ist auch in Amerika vorbei.Basistriebwerk ist ein 2,0 Liter-Turbo-Benziner mit 240 PS, darüber rangiert ein 2,7 Liter-Turbo mit 313 PS oder im CT4-V mit 329 PS.Der 2,7 Liter hat eine 10-Gang-Automatik, der 2,0 Liter muss mit einer 8-Gang-Automatik auskommen. Preise und ein genauer Starttermin in Europa sind noch nicht bekannt.Stefan Gruber, autoguru.at