Capital Bra bringt eigene Pizza auf den Markt

Neues Geschäft für den Deutschrap-Star: Capital Bra lässt in seinem Namen jetzt Pizza backen.

"Schmeckt übertrieben krass"

Die Sache hat nur einen kleinen Nebengeschmack

Dass sich der umstrittene Deutschrapper mit runden Scheiben auskennt, beweisen ganz klar seine zahlreichen goldenen Schallplatten. Doch damit hat niemand gerechnet: Capital Bra (25) geht jetzt unter die Pizzabäcker und hat seine eigene Tiefkühlpizza-Reihe am Start.Gemeinsam mit seiner Plattenfirma Universal bringt der 25-Jährige unter dem Namen "Gangstarella" die erste Urban Food Marke auf den Markt, die er nach ganz genauen Vorgaben in Auftrag gegeben hat: "Die muss schmecken, als ob sie ein Italiener gemacht hat. Ich bin Ukrainer, trotzdem muss sie so schmecken", erklärt Capital Bra in einem Youtube-Clip.Die zwei Sorten Rindersalami und Grillgemüse schmecken "übertrieben krass", sagt der Berliner Rapper mit ukrainischen und russischen Wurzeln.Für österreichische Bratas und Bratinas hat die Sache jedoch (noch) einen kleinen Haken: Die neue "#TeamCapi"-Pizza ist vorerst nur in Deutschland bei Edeka, Kaufland und Rewe erhältlich. Ob und wann "Gangsterella" auch in heimischen Tiefkühlregalen zu kaufen sein wird, ist unklar.In der Zwischenzeit kannst du dich ja mit dem neuen Song von Capital Bra - gemeinsam mit Rapperin Loredana (24) - trösten. "Nicht verdient" knackte schon nach wenigen Stunden die Millionengrenze.