Carolyn (71) verzichtet seit 31 Jahren auf Zucker

Cupcakes? Nein, danke! Die Australierin Carolyn Hartz hat ein simples Anti-Aging-Rezept: Seit Jahrzehnten hat sie keinen Zucker mehr angerührt.

Alles begann, als die Australierin Carolyn Hartz im Alter von 40 Jahren mit einer Vorstufe von Diabetes diagnostiziert wurde: Seitdem isst sie nach eigenen Angaben keinen industriell verarbeiteten Zucker mehr.Das Resultat dieser Diät zeigt die mittlerweile 71-Jährige stolz auf Instagram her: Die Oma präsentiert ihren Bikini-Body auf unzähligen Fotos.Inzwischen macht die Australierin ihren Zuckerverzicht sogar zu Geld: Ihre Firma Sweetlife verkauft zuckerfreie Süßstoffe, Kaugummis und Backmischungen.Neben Bewunderung schlägt der fitten Seniorin im Internet allerdings auch Spott und Kritik entgegen: So vermuten mehrere User, dass Hartz weniger aufgrund ihrer Diät so gut in Form sei als vielmehr dank zahlreicher Schönheitsoperationen.