Cathy Hummels bekommt eigene TV-Show

Erste Ausflüge als Moderatorin hat Cathy Hummels schon absolviert. Jetzt bekommt die Influencerin ihre erste eigene TV-Show.

"Könnte den Himmel gerade umarmen", schreibt Cathy Hummels (32) begeistert unter ihr aktuelles Instagram-Posting. Die Influencerin befindet sich momentan im sonnigen Thailand, aber keineswegs nur, um dort im Bikini die Traumstrände zu genießen. Denn wie sie in ihrem Beitrag ebenfalls verrät, finden hier die Dreharbeiten für ihre erste eigene TV-Sendung statt.Der Sender RTL 2 hat das gemeinsame Projekt ebenfalls bestätigt. In einem Statement heißt es, dass es sich dabei um ein neues Reality-TV-Format handeln wird, für das die Frau des Fußballspielers Mats Hummels (31) als Moderatorin verpflichtet wurde.Wie die Sendung im Detail aussehen oder wann sie ausgestrahlt wird, ist aber noch nicht bekannt. "Das Konzept können wir noch nicht verraten, weil der Spielspaß der Show maßgeblich davon abhängt", erklärt Programmbereichsleiterin Shona Fraser, die auch in der ersten "DSDS"-Staffel als Jurorin zu sehen war. "Wir sind sicher, dass sie einen großartigen Job machen wird", stellt Fraser aber fest.