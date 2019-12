Cathy verwandelt sich zum 30. Geburtstag in Barbie

Cathy Lugner erfüllte sich zum 30. Geburtstag einen langersehnten Kindheitstraum. Die Ex-Frau von Richard Lugner schlüpfte in die Rolle von Barbie.

Am 6. Dezember feierte Cathy Lugner ihren 30. Geburtstag und ließ es dabei ordentlich krachen. Mit ihren engsten Freunden schmiss sie eine fette Party und machte den Berliner Club "THE PEARL" unsicher - "Heute.at" berichtete Einen Tag nach der Feier postete die Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner auf Instagram dann auch noch heiße Geburtstags-Fotos von sich. Erst lächelte die 30-Jährige noch mit einem Rollkragenpullover in die Kamera, wenig später war sie dann nur noch in Unterwäsche zu sehen.Wer jetzt glaubt, dass Cathy in dem Rollkragenpulli ihren 30er feierte, der irrt gewaltig. Denn die Blondine schlüpfte für diesen besonderen Tag in ein ganz anderes Outfit - oder besser gesagt in eine andere Rolle.Auf Instagram offenbarte die 30-Jährige nämlich nun ihr "Styling-Geheimnis" für ihren Geburtstag. "Zu meinem 30. Geburtstag habe ich mich in Barbie verwandelt & damit meinen Kindheitstraum wahr werden lassen", verrät Cathy.Mit langer, blonder Mähne und einem eleganten Outfit strahlt Cathy dabei in Richtung Kamera. Und die 30-Jährige nutzt auch gleich die Gelegenheit und stellt klar:"Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es war ja schließlichGeburtstag", schreibt die Mutter einer Tochter.Ihre Fans sind von Cathys Verwandlung in Barbie jedenfalls begeistert und schreiben etwa: "Ich liebe dein style, jeden Tag aufs neue freue ich mich darauf deine Bilder hier zu sehen und hoffe auf ein neues Bild. Du bist einfach die schönste und atemberaubenste Lady ever" oder "Die schönste Barbie ever".