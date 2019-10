CBD Öl – was steckt hinter dem neuen Trendprodukt?

Viele Menschen versprechen sich große Wunder von Cannabidiol. Ist der große Hype berechtigt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der folgende Artikel.

Die Nachfrage nach CBD-Produkten ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. CBD Öl gilt inzwischen als Trendprodukt, das in aller Munde ist. Viele möchten es ausprobieren, um für ihr Wohlbefinden und die Gesundheit Gutes zu tun. Doch was verbirgt sich hinter CBD Öl, was sind die Einsatzgebiete und wo liegen die Vorteile der Anwendung?Die Substanz Cannabidiol (CBD) wird aus der Hanfpflanze gewonnen, die zu den ältesten Nutz- und Heilpflanzen gehört. Die Cannabidoide gelten als sehr wertvolle Inhaltsstoffe des Hanf. Vor allem demwerden viele positive gesundheitsfördernde und heilende Wirkungen zugeschrieben. Doch oft taucht auch die Befürchtung auf, dass Cannabidiol eine berauschende Wirkung haben soll, doch dies ist nicht richtig.Das CBD Öl verursacht keinerlei psychoaktive Wirkung und somit keine Rauschzustände. Daher ist das CBD Öl, das sehr einfach anzuwenden und zu dosieren ist, legal erhältlich. Es wird mit unterschiedlichen Konzentrationen angeboten, beispielsweise 2,5, 5 oder 10 %, sodass jeder das Produkt wählen kann, das seinem Bedarf entspricht.Das CBD Öl enthält viele verschiedene wertvolle Inhaltsstoffe, die der Körper nicht selber herstellen kann, beispielsweise:wie Vitamin B1, B2, Ewie Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium- essentiellewie die mehrfach ungesättigten gesunden Omega-3 und Omega-6-FettsäurenDie essentiellen Fettsäuren spielen bei der Zellerneuerung eine wichtige Rolle. Sie sollen außerdem den Blutdruck positiv beeinflussen und Entzündungsprozesse im Körper verringern können. Auch die im CBD-Öl vorkommende Gamma-Linolensäure soll entzündungshemmend wirken. Das Öl lässt sich sehr gut bei chronischen Darmerkrankungen einsetzen, beispielsweise Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.Es kann zudem entzündungsbedingte Schmerzen lindern, ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu verursachen, wie es bei Tabletten oftmals der Fall ist. Auch bei Kopfschmerzen, Migräne und Menstruationsbeschwerden und bei Schmerzen der Arthrose soll es eine positive Wirkung haben.Die pflanzliche Substanz Chlorophyll sorgt für die grünliche Färbung des CBD Öls. Sie hilft dabei, die Zellen zu reinigen, zu entgiften und mit frischem Sauerstoff zu versorgen. Das Vitamin E im CBD Öl ist ein wichtiges Antioxidans, das schädliche freie Radikale im Körper abwehrt und somit den oxidativen Stress vermindert.Daher kann CBD positive Wirkungen gegen Krebs besitzen. Antioxidantien wie Beta-Carotin beeinflussen den Cholesterinspiegel positiv und verringern das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Das Eisen ist für den Transport des Sauerstoffs vom Blut in die Zellen wichtig. Das Kalium reguliert den Wasserhaushalt, das Kalzium stärkt die Zähne und Knochen. Das Magnesium beeinflusst den Blutkreislauf, das Immunsystem und verschiedene Körperorgane wie die Lungenfunktion positiv. Das enthaltene Zink ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt.Das enthaltene Vitamin B1, das als Nervenvitamin gilt, wirkt sich positiv auf den Serotoninspiegel aus, sorgt daher für gute Laune. Es kann Angstzustände lösen und bei depressiven Verstimmungen helfen. Der Schlaf wird tiefer und somit erholsamer und die Einschlafzeit ist kürzer.Das CBD Öl kann aufgrund der zahlreichen wertvollen Inhaltsstoffe bei sehr unterschiedlichen Beschwerden zum Einsatz kommen. Dabei stehen die schmerzstillenden und entzündungshemmenden Wirkungen im Vordergrund.