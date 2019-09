Celine Dion überrascht Fans mit drei neuen Songs

Der kanadische Sängerin versetzte ihre Fans am Mittwoch mit der Veröffentlichung von drei neuen Songs in Ausnahmezustand.

"Mut, wag es ja nicht, mir jetzt zu versagen. Ich brauch dich doch, um die Zweifel zu besiegen", singt Celine Dion im Refrain der neuen Ballade "Courage", den sie am Mittwoch veröffentlicht hat.Der zweite Song heißt "Imperfections", in dem die 51-jähirge Sängerin über ihre eigenen, kleinen Fehler singt. Hier wird Celine ein bisschen schwungvoller."Lying Down" lautet der Name des dritten Titels, die allesamt Vorboten des neuen Albums des Superstars sind, das am 15. November erscheinen wird. Auf "Lying Down" entfaltet Celine Dion ihr ganzes Potential, das in ihr steckt. Eine perfekte Powerballade, die durch ihre Stimme zusätzliche aufgewertet wird.