Check-Ins werden ab März bei Eurowings teurer

Ab März fallen beim Handgepäck und Check-In am Schalter bei Eurowings Zusatzkosten an.

Kostenloser Online-Check-In

Bislang konnten Eurowings-Reisende auch im günstigeren "Basic"-Tarif ohne weitere Zusatzkosten ein zweites Handgepäckstück, wie zum Beispiel eine Laptop- oder Handtasche, mit in den Flieger nehmen - doch damit ist ab Anfang März Schluss.Der kostenlose Check-In ist bei der günstigeren Variante dann nur noch online möglich, am Schalter kostet er 2,50 Euro. Wer seine Reise beim Lufthansa-Tochterunternehmen erst am Flughafen bucht, zahlt sogar 5 Euro für den Check-In.