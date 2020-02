"Lutz-Ixi" verrät, warum sie Radiostar bei Mäci datet

Werbegesicht Chiara Pisati (24) ist wieder fix vergeben. Sie liebt nun Radio-Energy-Moderator Kevin Piticev (27). Beim ersten Date und am Valentinstag führte er sie zu McDonald's aus. In "Heute" verrät "XXXLutz-Ixi", warum.

"Also i find' des super", ist man angesichts dieser Bodenständigkeit und angelehnt an den Werbespruch ihres Arbeitgebers geneigt zu sagen. Chiara Pisati, besser bekannt als "Ixi" aus der XXXLutz Werbefamilie Putz, sorgte am Wochenende für Verblüffung. Einerseits zeigte sie sich nach der Trennung von Ex-Mister-Vienna Patrick Kunst mit ihrem neuen Herzensbuben Kevin Piticev. Andererseits überraschte sie – wie berichtet –mit der Locationwahl des ersten Dates: beim McDrive. Im Gespräch mitschildert die 24-Jährige nun, wie es zu diesem ungewöhnlichen Ort für das erste romantische Treffen kam: "Beim Date habe ich ihm erzählt, dass ich wirklich irrsinnig gerne das McFlurry-Eis mit Pommes esse. Er hat gemeint, das schmeckt sicher nicht gut. Daraufhin hab' ich geantwortet: 'Pass auf, ich zeig dir, WIE gut das schmeckt.'" Pisati weiter: "Daraufhin sind wir zum McDrive gefahren und dann fand er es eigentlich auch recht gut - Pommes im Eis."Das machte Gusto auf mehr, berichtet das Fernsehbeauty: "Am Valentinstag haben wir gesagt: Zur Feier des Tages fahren wir auch nochmals zum Mäci und waren danach so voll, dass wir beim Wirtshaus am Pogusch kaum noch etwas essen konnten." Die Kellner hätten verdutzt reagiert: "Ich habe das Schnitzel stehen lassen. Die dachten, uns hat es nicht geschmeckt, aber uns war so übel vom Mäci, dass wir kaum noch etwas hinuntergebracht haben. Ich habe gerade einmal eine Suppe dort gegessen und das Schnitzel stehen lassen. Es war wirklich nett und so eine schöne Idee von ihm, dass er mich überrascht hat."Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Egal, ob beim Fastfood-Wirten oder im Nobel-Gasthaus ...