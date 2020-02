Chris Colen droht: "Ihr werdet alle weinen!"

Peter White hat es schon getan, nun zieht Chris Colen nach! Der "Austrian Wolverine" droht seinen Gegnern beim EWA Wrestling-Event in Stockerau am 29.2. via "Heute"-Videobotschaft.

Peter White kritisiert die EWA

Die Leitungen in derlaufen derzeit heiß! Am Samstag steht der große Kracher in Stockerau auf dem Programm, das Main-Event sorgt für Chaos! Peter White muss seinen EM-Titel in einem 4-Way-Dance verteidigen.Einer seiner Gegner lässt sich nicht lumpen: "Peter, Robert und Patrick, sie werden einfach weinen. Mir ist vollkommen egal, wen ich am Ende besiege! Ich werde den Gürtel in der Hand halten - seid alle mit dabei", richtet Colen via "Heute" aus.Bereits am Samstag. Seitdem sich, brach das absolute Chaos aus - so wird's auch im Ring zur Sache gehen!Es gibt noch Karten für die Show,, denn das wollt ihr euch sicher nicht entgehen lassen!