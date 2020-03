Chrissy Teigen gratuliert ihren falschen Brüsten

Chrissy Teigen ist seit zehn Jahren mit ihnen zusammen – und gratulierte ihren falschen Brüsten jetzt auf Instagram.

"Glückliches 10-Jahr-Jubiläum an diese Titties und Ruhe in Frieden an diese Zähne", schreibt das Model unter zwei Bikini-Fotos. Vor einem Jahrzehnt ließ sie sich die Brüste machen undwie sie erst kürzlich frei von der Leber weg erzählte.Seither hat sie sich auch die Zähne richten lassen. Über die freut sie sich noch immer, wie man im Posting sieht."Ja, ich will endlich, dass sie rauskommen", kommentiert sie und scherzt gleich weiter: "Die Quarantäne wäre der perfekte Zeitpunkt dafür, aber offenbar ist das nicht 'essentiell'". Natürlich sind auch in den USA die Ärzte von der Coronakrise überfordert und können nur Patienten mit Notfällen behandeln. Dazu gehört eine Implantats-Entfernung nicht.Chrissy ist der Star, dem die Stars folgen: Die ersten Kommentare unter ihrem Post stammen von Kim Kardashian, Paris Hilton und Jennifer Garner.