Hörbiger will nicht mit Rendi-Wagner sprechen

Nach ihrem Wut-Video gegen Pamela Rendi-Wagner lehnt Schauspielerin Christiane Hörbiger das Gesprächsangebot der SPÖ-Chefin ab.

Schauspiel-Ikone Christiane Hörbiger (80) hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Wochenende in einer Videobotschaft scharf kritisiert. Hörbiger bezeichnet den Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung von Sebastian Kurz als "vollkommen verblödet".Rendi-Wagner antwortete – ebenfalls mit einem Video: "Liebe Christiane Hörbiger, ich bin überzeugt: Die großen Herausforderungen können wir nur gemeinsam schaffen. Das Wichtigste ist, miteinander zu reden. Daher schlage ich vor, uns persönlich zu treffen, damit Sie mich als Mensch und meine Ideen besser kennenlernen."Aus einem Treffen wird wohl nichts. "Aufgrund eines Unfalls befinde ich mich seit kurzem in ärztlicher Behandlung und nehme derzeit keine Termine wahr", so Hörbiger am Montag gegenüber der APA per SMS. Zum Misstrauensvotum habe sie ihre Meinung bereits gesagt. "Ich werde auch keine Fragen sowie Anrufe beantworten oder sonstige Termine wahrnehmen."(red)