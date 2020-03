Circa 800 Neu-Infizierte in den letzten 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Kranken in Österreich ist mittlerweile auf über 5.000 gestiegen. Seit Wochenbeginn hat es schon mehr als 1.670 neue Fälle gegeben.

Wie das Gesundheitsministerium am Mittwochvormittag mitteilt, hat es mit Stand 8.00 Uhr insgesamt 5.282 positive Corona-Fälle gegeben.Damit ist die Zahl der Neu-Infizierten innerhalb von 24 Stunden um 796 gestiegen. Am gestrigen Dienstag wurden zur gleichen Zeit 4.486 Kranke gemessen.Noch am Montag, also erst vor zwei Tagen, hatte es laut Behörden ebenfalls um 8.00 Uhr 3.611 Erkrankungen im Land gegeben, seit Anfang der Woche gab es somit schon über 1.670 neue Fälle.Mittlerweile (Stand 9.00 Uhr) ist die Corona-Zahl in Österreich wieder weiter gewachsen, knapp 5.400 sind derzeit bereits an dem Virus erkrankt.Die meisten Infizierten gibt es weiterhin in Tirol, hier haben sich bereits über 1.340 mit Covid-19 angesteckt. In Oberösterreich leiden 860, in Niederösterreich 722, in Wien 692 und in der Steiermark 617 Personen an dem Virus.Auch in den übrigen Bundesländern ist die Zahl der Erkrankungen gewachsen. In Salzburg gibt es aktuell 493, in Vorarlberg 404 und in Kärnten 157 Infizierte. Nur Burgenland ist mit 88 Kranken noch zweistellig.Mittlerweile gibt es in Österreich bereits 36 Todesfälle zu beklagen, die meisten davon in Wien.