So viel Zeit und Umwege sparst du dir mit der U5

Die Navi-App Citymapper wagt die Zeitreise. Eine neue Funktion lässt Nutzer bereits jetzt mit der neuen U-Bahn-Linie U5 und der verlängerten U2 fahren.

Eine "U2-U5-Zeitmaschine" haben die Macher der Citymapper-App in der Anwendung umgesetzt. Sie ist so einfach wie genial: Man sucht wie bisher nach Orten und Routen – etwa vom Matzleinsdorfer Platz zum Wiener AKH. Bisher schnellste Linie: Mit der Straßenbahn 18 zur Gumpendorfer Straße, weiter mit der U6 zum AKH, alles in allem rund 30 Minuten.Sucht man die Verbindung in der Citymapper-App, findet sich in den Ergebnissen nun aber auch die Zeitreise-Funktion. Und die sagt: Sind U2 (2029) und U5 (2027) fertig, dauert es nur noch 20 Minuten, mit der U2 vom Matzleinsdorfer Platz zum Rathaus und weiter mit der U5 über Frankhplatz und Arne-Carlsson-Park zum AKH. Die Funktion ist aber mehr als nur Spielerei.Jeder Nutzer kann nun seine täglichen oder wöchentlichen Wege in die Routenplanung eingeben und sehen, wie sehr er oder sie von der neuen Linie U5 und der ausgebauten Linie U2 bei der Zeit- und Wegersparnis profitieren kann. Damit wird Citymapper – die App gibt es seit einigen Wochen in Österreich – noch stärker.Schon bisher wurden nicht nur einfache Wege, sondern alle möglichen Verbindungen von Öffis über Carsharing und Taxis bis hin zu Leihrädern und E-Scootern angezeigt. Damit will man den Nutzern alle relevanten Verkehrs- und Verbindungsinformationen in nur einer App bieten. Die App gibt es hier für Android zum Download , und hier kann man sie für iOS herunterladen. Die geplante Linie U5 soll nach Fertigstellung vom Karlsplatz bis zum Elterleinplatz in Wien-Hernals fahren. Vom Karlsplatz über Museumsquartier und Volkstheater bis zum Rathaus beerbt sie dabei die U2-Strecke und fährt dann über Frankhplatz, Arne-Carlsson-Park und Michelbeuern AKH zum Elterleinplatz.Die U2 wird ihre bisherige Route von der Seestadt bis zum Rathaus beibehalten, auf der weiteren Strecke allerdings abbiegen. Statt über das Volkstheater und Museumsquartier zum Karlsplatz wird sie nach Fertigstellung so fahren: Rathaus, Neubaugasse, Pilgramgasse, Reinprechtsdorferstraße, Matzleinsdorfer Platz, Gußriegelstraße und Wienerberg.