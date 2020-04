Clam-Konzerte und Klassic am Dom abgesagt

Viele hatten es schon befürchtet, aufgrund der Corona-Krise werden auch die heurigen Clam-Konzerte im Juli und August abgesagt. Auch Classic am Dom findet nicht statt.

Deep Purple - abgesagt. Mr. Sexy Lenny Kravitz - abgesagt. Lionel Richie und The Hollywood Vampires - ja, richtig geraten, auch diese beiden Konzerte finden heuer nicht statt.Die Burg Clam hat jetzt offiziell bekannt gegeben, was viele von uns schon lange vermutet hatten, die für heuer geplante Konzertsaison, wird abgeblasen.Die Konzerte vieler Top-Acts im Juli und August werden wegen der Bestimmungen der Bundesregierung, dass bis Ende August 2020 keine Konzerte und Festivals in Österreich stattfinden werden, gecancelt.Heuer ist das besonders bitter, hätte man dieses Jahr "30 Jahre Clam Live" gefeiert. Das Statement der Burg seht ihr >>hier Ebenfalls bekannt gegeben wurde am Wochenende die Absage von Klassik am Dom. Man bitten noch um Geduld und werden so schnell wie möglich, über die weitere Vorgehensweise und die dazu gehörigen Ticketmodalitäten informieren , heißt es seitens des Veranstalters.