Claudia Norberg will von RTL II verkuppelt werden

Gemeinsam mit drei weiteren Promis begibt sich die Wendler-Ex in einer neuen Kuppel-Show auf Partnersuche.

Dating-Profis greifen Promis unter die Arme

Neue Liebe für Claudia Norberg?

Ab 4. Mai legen liebesgebeutelte Promis in der neuen Datingshow "Match! Promis auf Datingskurs" ihr Liebesglück in die Hände von RTL 2. Unter die einsamen Seelen reiht sich auch Claudia Norberg (49) und begibt sich nach der Scheidung von Ex Michael Wendler (47) und einem Albtraum-Date mit Frédéric Prinz von Anhalt (76) auf die Suche nach einer neuen Liebe.Doch Claudia ist nicht die Einzige, die mit ihrer Teilnahme an der TV-Show Amor auf die Sprünge helfen möchte. Neben ihr sind auch Model Sarah Knappik (33), "Love Island"-Gewinner Marcellino Kremers und Sebastian Fobe ("Bachelor in Paradise") mit dabei. In der Sendung greifen zwei "einfühlsame" Dating-Experten den liebeshungrigen Promis unter die Arme und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, während sie sich vier Folgen lang durch Single-Partys, Candlelight-Dinner und Action-Dates turteln.Aufmerksamen Norberg-Fans dürfte nicht entgangen sein, dass Claudia erst kürzlich vor der TV-Kamera über ihre neue große Liebe geschwärmt hat. Ein deutscher Pilot und Chef einer Privatjet-Airline soll ihr Herz erobert haben. Ihren Luftfahrtkapitän hat Claudia allerdings nicht bei den Dreharbeiten zur Sendung, sondern durch gemeinsame Freunde kennen gelernt. Als sie im Zuge eines RTL-Interviews von ihrem Höhenflug in Richtung Wolke Sieben erzählte, waren die Arbeiten an der TV-Show bereits abgeschlossen.