Claudia Norberg liebt statt Wendler jetzt einen Piloten

Claudia Norberg war eine Ewigkeit mit dem Wendler verheiratet. Kaum ist die Scheidung durch, schwebt sie mit einem Neuen auf Wolke sieben.

Big-Brother-Star verkuppelt Norberg

Der Neue hat einen Job, Wendler nicht

Katastrophen-Date mit dem Pseudo-Prinzen

"Er ist Chef und Pilot einer Pritvatjet-Airline", strahlt Claudia Norberg beim Skype-Interview mit " RTL exklusiv " in die Kamera.. Ihr Ex-Mann wohnt zur Zeit in einem Hotel in Deutschland und hält seiner neuen Liebe Laura (19) das Händchen. Dieund. Denn beim Schlagersänger wurden wegen des Coronavirus alle Auftritte gecancelt.Auch bei Norberg liegt das Leben während des Virus auf Eis. Denn ihr neuer Liebster kann wegen der Flugbeschränkungen nicht vorbeikommen. Er hat sie jedoch schon im Wendler-Haus in Cape Coral besucht.Lang kennen sich Norberg und ihr Pilot noch nicht. Kurz vor der Ankunft in den USA traf sie ihn. Ex-Big-Brother-Kandidat und Gastronom Alex Jolig und seine Frau Brit hätten Claudia und ihren Neuen verkuppelt."Eigentlich der ideale Mann für mich, der beruflich unabhängig ist", schwärmt die 47-Jährige. Norberg war Wendlers Managerin – sagt sie. Der Wendler hingegen leugnet das, obwohl auch er zugibt, dass sie Arbeiten für seine Karriere (Booking, z.B.) erledigt hat. Auch beim Grund für ihr Liebesende sind die beiden unterschiedlicher Meinung. Wendler behauptet, sie hätte jemanden anderen gehabt, Norberg erzählte im Dschungelcamp, Laura sei der Grund fürs Beziehungsaus gewesen. Damit empörte sie auch Laura,zu sein.Norberg hat sich auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis in der Liebe verdient. Denn ihr Date mit Frédéric Prinz von Anhalt wurde zum absoluten Desaster. Erst. Überraschenderweise war es Norberg, die beim Albtraum-Treffen Größe zeigte.