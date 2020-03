"Dann lügt sie": Laura empört über Wendler-Ex

Michael Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg verriet im Dschungelcamp Intimes. Laura und der Wendler reagieren erst jetzt öffentlich.

Claudia Norberg war im Jänner im Dschungelcamp. Schnee von gestern? Nicht für ihre Nachfolgerin in Wendlers Bett, Laura Müller (19) und auch nicht für den Wendler selbst. Denn die spielen in ihrer eigenen Doku-Soap "Laura und Wendler - total verliebt in Amerika" mit.Alsausplauderte, hörte man von ihrem Ex und von Laura relativ wenig. Im Staffelfinale ihrer Doku-Soap sieht man auch, wieso. Sie sparten sich ihre bösen Reaktionen für die eigene TV-Sendung auf. Die beiden lassen ein Kamerateam mitfilmen, wie sie sich das Dschungelcamp anschauen und dabei ordentlich Claudia Norberg ausrichten.Als der Ranger anfangs Claudia anmotzt, kichert Wendler zuhause in den USA vorm Tablet los. Doch das Lachen vergeht ihm schnell, als seine Ex-Frau im Dschungel beginnt, über ihn auszupacken.Claudia behauptet zum Beispiel, das Dschungelcamp-Gehalt dringend zu brauchen. Claudia behauptete, von ihrem Ex keinen Cent zu sehen. Deshalb zuckte der Schlagersänger schon im Jänner aus . "Nötig hätte sie es nicht", widerspricht Wendler auch in seiner TV-Soap wieder. Seine Ex bekomme so eine hohe Abfindung, dass sie bis zum Ende ihres Lebens auskomme.Man fragt sich nur, wo der Wendler die viele Kohle her hat. Er ist doch selbst hoch verschuldet? Zumindest behauptet das das Finanzamt in Deutschland,Beim Geld hören die "Enthüllungen von Claudia Norberg" nicht auf. "Ich hab seine ganze Karriere bis Dato aufgebaut", kommentiert sie den Musik-Erfolg ihres Ex-Mannes. Wendler lacht nur: "Ach so? Wusst ich gar nicht!" Er stellt die Aussagen richtig: "Meine Ex war nie meine Managerin. Sie hat sich nur ums Booking gekümmert." Was Wendler da wohl nicht sehen will: Das Organisieren von Auftritten gehört zu den Managerpflichten.Auch Laura kann beim Zuschauen des Dschungelcamps nicht ruhig bleiben. Als die 19-Jährige hört, dass ihre Vorgängerin behauptet, dass Laura schuld sein soll, dass die Ehe in die Brüche ging, geht sie in die Luft. "Wenn sie (Norberg, Anm.) erzählt, dass das der Trennungsgrund war, lügt sie", giftet Laura. "Ich könnt ja auch viel erzählen, aber ich mach das nicht." Gleich danach macht Laura es aber doch. "Es ist schon länger aus. Sie hat sich für einen anderen Mann entschieden." Bei dieser Aussage schläft dem Wendler das Gesicht ein.