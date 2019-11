Co-Founder Wozniak: Apple Card ist sexistisch

Bei Apples neuer eigener Zahlungsart gibt es möglicherweise sexistische Kreditlimits. Darauf macht auch Co-Founder Steve Wozniak aufmerksam.

Die "Apple Card" gibt es seit August 2019 in den USA. Gerade steht der Bezahldienst in der Kritik. Vorwürfe der Diskriminierung von Frauen prallen auf Apple ein. Auch der Mitbegründer des Unternehmens schaltet sich ein und stellt sich auf die Seite der Kritiker.Es begann damit, dass sich ein Kunde über Twitter beim Konzern beschwerte, dass ihm auf der Karte ein weit höheres Kreditvolumen zustand als seiner Frau. Das Statement des Mannes, der selbst Unternehmer ist, löste eine hitzige Diskussion aus. An dieser beteiligte sich auch der Co-Founder Steve Wozniak mit einem Kommentar.Auf Twitter bestätigte Wozniak den Verdacht. Er selbst habe etwas ähnliches mit seiner Frau erlebt. Obwohl sich das Ehepaar die Karte teilte, hatte er den 10-fachen Rahmen.Nun untersucht New Yorker Finanzaufsicht, ob alle Kunden gleich behandelt werden. Die mit Apple kooperierende Bank Goldman Sachs erklärte, dass die Kreditwürdigkeit individuell zustande käme und nicht aufgrund von Faktoren des Geschlechts berechnet würde. Sollte jedoch tatsächlich der Algorithmus dafür verantwortlich sein, müsste er absichtlich so programmiert worden sein.Apple selbst hält sich mit Äußerungen noch bedeckt.