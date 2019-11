Cobenzl Neu bekommt Skywalk und "Weitsicht"

Bis 2021 wird das Ensemble am Cobenzl zu einem attraktiven Ausflugsziel umgebaut. Ein neues Restaurant, Café und öffentliche Terrassen bieten dann neue Wien-Ausblicke.

Nach Jahren der Planung ist es endlich soweit: Mit dem heutigen Spatenstich gaben Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Pächter und Betreiber Martin Rohla und Döblings Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP) den Startschuss für den Umbau des Schloss Cobenzl (Döbling). Die Baukosten liegen laut Rohla zwischen 12 und 15 Millionen Euro, eröffnet soll der "Cobenzl Neu" im Sommer 2021 werden.Das Siegerprojekt des vorhergegangenen EU-weiten Architekturwettbewerbs – "Heute" hat berichtet – schafft unter dem Namen "Weitsicht Cobenzl" eine Verbindung aus Alt und Neu. Schloss und Meierei bleiben als Ensemble erhalten, durch die behutsame Entnahme der baufälligen Nebengebäude, rücken die Gebäude mehr in den Vordergrund und wirken in voller Pracht. Das desolate Rondell-Café wird auf den historischen Grundfesten in sehr ähnlicher Form neu errichtet. Eine neue öffentliche und freizugängige Dachterrasse ohne Konsumzwang bietet den Besuchern einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Durch die geplante Öffnung nach Nord-Westen soll das Schlossareal ein frisches, modernes Erscheinungsbild erhalten."Ich freue mich, dass es nun mit den Bauarbeiten losgeht und das neue Schloss Cobenzl nun bald Gestalt annehmen wird. Mit dem großartigen gastronomischen Angebot unseres renommierten Partner werden wir aus dem Schloss Cobenzl wieder ein Top-Ausflugsziel für die Wienerinnen und Wiener machen", so Sima. Goodshares-Geschäftsführer Martin Rohla ergänzt: "Wir werden einem fast vergessenen Wahrzeichen einen Platz in der Gegenwart und den Wienern einen sehr vermissten Lieblingsort wiedergeben. Darauf freue ich mich sehr."Erfreut, dass "es endlich los geht", ist auch Bezirksvorsteher Resch: "Ich bin froh, dass dieses schönes Projekt nun in den Startlöchern steht und Döbling bald um eine wirklich tolle Attraktion reicher sein wird." Bereits im Vorjahr wurde der Sieger des für die Neugestaltung des Schloss-Restaurant Cobenzl präsentiert.Die bestehenden Gebäude werden durch neue, grazile Bauten, Brücken und Bühnen ergänzt. Aus dieser abwechslungsreichen Mischung aus Alt und Neu entsteht ein neues Ganzes. Terrassen und Dachzonen wie die Panorama-Bar, sind ein ganz besonderes Highlight und unterstreichen den Kerngedanken "Weitsicht" sprichwörtlich. Funktional gesehen werden mehrere Bereiche gebildet: Mit dem Café samt Dachterrasse als öffentliche Einheit, und zurückgezogen die exklusiven Festsäle und gemütlichen Gasträume.Die charakteristische Rundung des bisherigen Cafés wird aufgenommen, weiterentwickelt und als neu ausgerichtetes Rondell in das Areal integriert. Ein absolutes Highlight soll die öffentliche, konsumfreie Rooftop-Terrasse mit herrlichem Blick über die Stadt werden.Neben Tagesausflügen will die Stadt den neuen Cobenzl vor allem als Hochzeitslocation und als Veranstaltungsort für Tagungen und Kongresse positionieren. Dafür stehen künftig drei neue Säle in unterschiedlichen Größen zur Verfügung, die Raum und Ambiente für fast jede Art von Event und Feierlichkeit bieten. Ein wichtiger Bestandteil sind dabei die großzügigen Terrassen, mit herrlichem Weitblick über Wien, die jeweils einem der drei Veranstaltungssäle zugeordnet sind.Auf dem westlich, neuen Trakt werde mit der Panorama-Bar ein besonderes Schmuckstück geschaffen: Angeknüpft an die Vergangenheit der Cobenzl-Bar soll die neue Bar Lebenslust und Genuss mit einer ordentlichen Prise Glamour vereinen.Der neue Eingang zum Schlossareal führt die Besucher direkt zum zentralen, multifunktionalen Platz vorm Schloss (Agora) mit flexibler Möblierung. Von hier aus kann man frei durch die offene Gartenlandschaft flanieren und die geschwungenen Stadtterrassen oder den Sky Walk (eine Aussichtsterrasse auf dem Dach des Cafés) erkunden.