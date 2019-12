Comeback: Herz-OP, nun ist Opus okay

Passender könnte die Textzeile des bekanntesten Liedes "Live Is Life" der steirischen Rocker "Opus" wohl nicht sein. Nach einer Herz-OP bei Frontmann Herwig Rüdisser geht es jetzt wieder auf die Bühne.

Comeback-Konzert

Nach der Herz-OP im August bei Frontmann Herwig Rüdisser (63, berichtete ) geht es nun endlich wieder auf die Bühne.Am Mittwoch (11.12.) spielt die Band in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg (NÖ) ihr Comeback-Konzert. "Dem Herwig geht es super, fast besser als vorher", lacht Opus-Mastermind Ewald Pfleger im-Talk."Im Ernst, wir freuen uns riesig!" Das Konzert gilt als Generalprobe für die Benefizshow "Tonight At The Opera" in der Oper Graz am 16. Dezember. Dort tritt auch Freund Wolfgang Ambros auf –der wurde ja im Sommer am Rücken operiert. Ein doppeltes Comeback quasi.