Cool mit Kitsch: Neuer Song von Bilderbuch

"Ich war nie rich, aber cool mit Kitsch", singt Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst im neuen Clip.

Was läuft da mit Lindsay Lohan?

Drei Festival-Gigs 2020

Rund drei Monate nach ihrer Single "Mr. Refrigerator" präsentieren Bilderbuch einen neuen Song mit dem Titel "Kitsch" samt Video. Darin cruist Maurice Ernst lässig mit blonder Perücke im weißen Cabrio durch die Straßen von Dubai.Erst vor kurzem postete Lindsay Lohan auf ihrer Instagram-Seite ein Foto von einem Videodreh mit der Band aus Oberösterreich, "Heute.at" berichtete . Das Foto ist jedoch wieder von ihrem Profil verschwunden.Im Video ist die US-amerikanische Schauspielerin nicht zu sehen, auch nicht die restlichen Bandmitglieder.Die Single "Kitsch" enthält wieder klassische Bilderbuch-Elemente: lässiger Sound, Autotune und griffige Lyrics.Im Dezember und im Februar veröffentlichten die Band ihre zwei Studioalben "Mea Culpa" und "Vernissage My Heart". Im Mai folgten dann zwei kaiserliche Heimspiele vor dem Schloss Schönbrunn mit 30.000 Fans.Für 2020 kündigten sie drei Festival-Auftritte bei Rock am Ring, Rock im Park und am Frequency in St. Pölten an.