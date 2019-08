Neue Lokale in Wien, die man kennen sollte

Im Sommer gibt es in Wien zahlreiche Neueröffnungen. Wir fassen einige der Highlights zusammen.

Die letzten beiden Monate waren in Wien recht ereignisreich, was die Neuzugänge an Lokalen betrifft. Die kuinarische Kultur der Hauptstadt zeigt sich dynamisch, wie eh und je.Ideal für besondere Anlässe: Der neue Nobel-Hotspot der Stadt ist gefunden. In einer Seitenstraße beim Stephansplatz findet man südfranzösischen Flair und ein gelungenes Innen-Design.Hier schlagen Hipster-Herzen höher. Die Neubaugasse hat einen kulinarischen Hotspot mehr, der den Ausdruck "instagrammable" mit stolz geschwellter Brust tragen kann. Und die Ästhetik steht ihm gut. Das gerade angesagte Marmor und Pastell mischen sich mit industriellen Noten bei der Beleuchtung.Bei der Freyung gibt es eine neue Erlebniswelt für die Eissaison. Neben handgemachten Eissorten gibt es kreative Patisserie und leckeren Kaffee.Hier steht, wie der Name bereits ankündigt, Frankreich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Damit reihen sich Speisen aus der Provence, Bistrocharme und Klassiker französischer Küche nebeneinander. Das Lokal besitzt auch einen kleinen, bunten Schanigarten. Besonders zum Frühstücken ist das Café ein guter Anlaufpunkt.Nachdem das Lokal bereits an zwei Standorten vertreten ist, kommt nun der Naschmarkt als dritter hinzu. Dort kann man sich frisch hasugemachte Pasta mitnehmen.Das Hotel Andaz bietet mehr als nur einen neuen Rooftop-Bar-Hotspot. Auch das sich im Gebäude befindende Restaurant "Eugen 21" sowie ein Selbstbedienungslokal bietet gesundheitsbewusste Genussmomente.The LaLaBei diesem entzückenden Lokal sind die Veganista-Gründerinnen am Werk. Diesmal begeben sie sich mit einem Superfood-Lokal auf neues Terrain und weiten ihr Eis-Imperium aus. Der Imbiss selbst erstrahlt im satten Rosa-Ton un konzentriert sich auf gesunde und schnelle Snacks. Täglich hat das Lokal von 8 bis 20 Uhr geöffnet.(GA)