Corona: 7 Dinge, die du jetzt noch unternehmen kannst

Durch die Maßnahmen der Regierung wird das öffentliche Leben teils massiv eingeschränkt. Einige Vorschläge für die Freizeit.

Der Notfallplan der Bundesregierung zieht darauf ab, die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verlangsamen. Zu diesem Zweck sollen die sozialen Kontakte reduziert werden, etwa durch ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 (indoor) oder 500 (outdoor) Personen. Bundesmuseen und Universitäten werden geschlossen, Schulen dürften ebenfalls verwaist sein.Doch was kann man angesichts dieser Maßnahmen noch tun in der Freizeit? In der Bildstrecke oben findest du einige Ideen.Im Kontakt mit anderen Menschen ist immer Vorsicht geboten. Körperkontakt ist zu vermeiden, regelmäßiges Händewaschen ratsam.