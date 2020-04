Corona-App wird ganz neu: Was du jetzt wissen musst

Am Donnerstag erscheint eine neue Version der Corona-App des Roten Kreuzes. Diese bringt Änderungen mit sich, die automatisch Begegnungen erfassen.

Die "Stopp Corona"-App erscheint am Donnerstag in einer neuen Version. Wer sie bereits am Smartphone installiert hat, soll die neue Version per Update bekommen, neu zu installieren wird es dann nur diese Version geben. Größte Veränderung ist ein automatisches Erfassen der Benutzer-Begegnungen. Bisher mussten Nutzer manuell einen "digitalen Handshake" auslösen, um vor möglicherweise Infizierten gewarnt zu werden.Das ging so: Befand man sich in der Nähe anderer Personen, löste man per Knopfdruck den Handshake aus. Diese Begegnungen wurden anonymisiert gespeichert. Traten bei einer Person dann Corona-Symptome auf, wurde man als Kontakt benachrichtigt und sollte sich selbst isolieren. Der erste Schritt wird nun automatisiert. Über WLAN und Bluetooth sollen die Begegnungen auf Wunsch automatisch gespeichert werden.Außerdem kommt ein digitaler Selbsttest bei Erkrankungsverdacht hinzu. Auch dieser informiert, sollte er positiv ausfallen, automatisch das Umfeld des Nutzers. Grund für die Änderung sei die Nutzerfreundlichkeit, heißt es von den Machern. Zu den Neuerungen kommt neben der Warn- auch eine Entwarnfunktion dazu. Wird jemand mit Symptomen negativ getestet, sollen auch das die Kontakte erfahren.