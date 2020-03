Lass die Finger unbedingt von der Umlufttaste im Auto

Autofahren und Corona-Virus: Das gilt es zu beachten, damit das eigene Auto nicht zur Virenfalle und du nicht angesteckt wirst.

Die Weisung ist klar: Wir sollen das Haus nur in Notsituationen verlassen. Den Öffentlichen Verkehr gilt es dabei zu vermeiden, doch ist man im Auto vor dem Coronavirus geschützt? Was gilt es zu beachten?Da der Virus auf Materialien wie Plastik, Glas oder Metall bis zu sechs Tagen ansteckend bleibt, sollten als Vorsichtsmaßnahme Teile wie Lenkrad, Türgriffe, Schalthebel und Armaturen gereinigt werden. Normale Handseife oder Geschirrspülmittel genügen, wie beim Händewaschen: Sie zerstören die Viren. Wer zusätzlich Desinfektionsmittel verwenden will, sollte das zu behandelnde Material zuerst an einer verdeckten Stelle auf die Verträglichkeit prüfen.Die Klimaanlage auf Umluft zu stellen, ist ein schlechter Rat: Die Umluftschaltung saugt Keime aus dem Innenraum und schleudert sie in diesen zurück. Also Hände weg vom Umluft-Schalter und rein mit der frischen Luft – die Fenster sollte man derzeit aus Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer besser geschlossen halten.Da die Öffis nicht benutzt werden sollen, sind Car-Sharing-Dienste derzeit gefragt. Die Anbieter sind sich der Gefahr bewusst: Sie reinigen ihre Fahrzeuge derzeit besonders intensiv und säubern sie mit Desinfektionsmitteln.Ob im eigenen oder in einem geliehenen Auto, es gelten auch beim Autofahren die Weisungen: Wann immer möglich zuhause bleiben, sich oft und gründlich Hände waschen, sich nicht ins Gesicht fassen und zu anderen Menschen Abstand halten. Und genügend Abstand halten ist im Straßenverkehr ohnehin eine wichtige Devise.