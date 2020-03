Corona bei Prozess: Anwalt ließ sich jetzt testen

Beim Mordprozess am 9. März in Wr. Neustadt war eine Dolmetscherin positiv, Anwalt Wolfgang Blaschitz musste jetzt zum Corona-Test.

Am 9. März 2020 war es in Wr. Neustadt zum Prozess gegen Zweifach-Killer Ioan P. gekommen. Der 38-jährige Rumäne hatte im August einer 83-Jährigen auf offener Straße in Gloggnitz (Neunkirchen) den Kopf abgetrennt ( "Heute" berichtete ).Wie sich erst vor zwei Tagen herausstellte, wurde eine Dolemtscherin, die beim Mordprozess eben übersetzt hatte, positiv getestet. Unklar, war allerdings ob sie schon am 9. März positiv war ( "Heute" berichtete ).Alle Geschworenen, Anwälte, Richter wurden in der Folge informiert. Der Anwalt des Killers, Wolfgang Blaschitz, erfuhr jedoch erst durch "Heute" von der infizierten Dolmetscherin.Der 62-Jährige: "Eigentlich gelte ich ja fast schon als Risikopatient. Daher habe ich mich unverzüglich einem Test unterzogen", so der Advokat. Und am Freitagmittag die Erleichterung: Wolfgang Blaschitz hat den Virus nicht, wurde negativ getestet.